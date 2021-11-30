Обережно, ожеледиця! Чого чекати від погоди у Києві в перший день зими (карта)

Вночі у місті температура повітря опуститься до 2 градусів морозу

Погода в Києві на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 1 грудня, у Києві синоптик прогнозується мокрий сніг, ожеледиця і каша на дорогах.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Очікується мокрий сніг, на дорогах слизько та каша. З обіду опади поступово припинятимуться. Також на вулиці буде західний, рвучкий, некомфортний вітер.

Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів морозу.

Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Наталії Діденко

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Якою погода буде у грудні

За розрахунками народного синоптика перший місяць нової зими виявиться холодним. Про свій прихід в Україну грудень повідомить із першого дня морозами. Будуть вони незначними: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого плюсу на 4-5 днів.

Весь перший зимовий тиждень буде сухим та похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає неприємний "мікс" з крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці. Коротше, привіт, "день бляхаря" для автомобілістів і "день травматолога" для пішоходів.

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