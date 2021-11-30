Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Обережно, ожеледиця! Чого чекати від погоди у Києві в перший день зими (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 листопада, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вночі у місті температура повітря опуститься до 2 градусів морозу
Погода в Києві на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 1 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 1 грудня, у Києві синоптик прогнозується мокрий сніг, ожеледиця і каша на дорогах.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Реклама

Очікується мокрий сніг, на дорогах слизько та каша. З обіду опади поступово припинятимуться. Також на вулиці буде західний, рвучкий, некомфортний вітер.

Вдень температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів морозу.

Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Наталії Діденко

Реклама

Якою погода буде у грудні

За розрахунками народного синоптика перший місяць нової зими виявиться холодним. Про свій прихід в Україну грудень повідомить із першого дня морозами. Будуть вони незначними: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого плюсу на 4-5 днів.

Весь перший зимовий тиждень буде сухим та похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає неприємний "мікс" з крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці. Коротше, привіт, "день бляхаря" для автомобілістів і "день травматолога" для пішоходів.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 125

захворіло за тиждень в Києві

+2%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти