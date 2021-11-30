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Осторожно, гололед! Чего ждать от погоды в Киеве в первый день зимы (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 ноября, 17:00
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Ночью в городе температура воздуха опустится до 2 градусов мороза
Погода в Киеве на 1 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 1 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 1 декабря, в Киеве прогнозируется мокрый снег, гололед и каша на дорогах.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша. С обеда осадки будут постепенно прекращаться. Также на улице будет западный, порывистый, некомфортный ветер.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза.

Погода в Украине на 1 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 1 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Какая погода будет в декабре

По расчетам народного синоптика, первый месяц новой зимы окажется холодным. О своем приходе в Украину декабрь известит с первого дня морозами. Будут они незначительными: 1-3 декабря похолодает до -4 градусов ночью и до -1 градуса днем. Затем снова потеплеет до небольшого "плюса" на 4-5 дней.

Вся первая зимняя неделя будет сухой и пасмурной, дождь и снег придут с 8-10 декабря. При этом похолодает, а это означает пренеприятнейший "микс" из ледяного дождя и мокрого снега, который приведет к неминуемому гололеду. Короче, здравствуй, "день жестянщика" для автомобилистов и "день травматолога" для пешеходов.

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