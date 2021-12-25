Обережно! На дорогах Києва попередили про небезпеку через негоду

Водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок власними авто

У Києві очікується погіршення погодних умов. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері в суботу, 25 грудня, у Києві різко впаде температура повітря та утвориться ожеледиця. Так, на дорогах необхідно бути уважними та обережними.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Погода у столиці різко погіршиться

За прогнозами синоптиків, у Києві температура повітря вночі впаде до 11-13 градусів морозу. У зв'язку з різким похолоданням, увечері у столиці прогнозують ожеледицю. Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.

Скільки техніки працюватиме?

Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор".

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жедів та готові задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

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Крім того, водіїв закликають за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.

Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51.

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На столичні дороги виїде спецтехніка. Фото: пресслужба КМДА

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