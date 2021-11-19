Обережно! Синоптики попередили про погіршення погоди у Києві

Фахівці рекомендують щільно закрити вікна та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні

У столиці різко погіршилася погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 20 листопада очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики прогнозують жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Основні рекомендації під час сильного вітру:

всі вікна щільно закрийте, приберіть з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

при сильному вітрі сховайтесь у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поряд з ними автотранспорт.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Реклама

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Раніше ми писали: