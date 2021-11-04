Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Звільнення Києва очима очевидця: "Місто було в руїнах, а до нас ставилися, як до худоби"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 листопада, 08:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незабаром кияни відзначатимуть знаменну дату – звільнення столиці
Володимир Костянтинов згадав, як це було
Володимир Костянтинов згадав, як це було / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 6 листопада, кияни відзначатимуть 78-му річницю визволення Києва від німецької окупації. У далекому 1943 році місто звільнили, але воно тоді являло собою страшну руїну: спалений вщент Хрещатик, розбомблений завод "Більшовик", Бабин Яр з тисячами жертв.

Поділ став мертвою зоною

За словами очевидців, столичний Поділ під час німецької окупації довгий час був закритою, мертвою зоною, німці виселили звідти всіх мешканців. Зона ця тяглася від Дніпра до вулиць Мельникова та Артема, і за вхід туди розстрілювали на місці. Німці хотіли підірвати Поділ, але не вийшло.

Реклама

Фото з архіву
Фото з архіву

Сайт "Сьогодні" поспілкувався із очевидцем тих подій 93-річним Володимиром Опанасовичем Костянтиновим. За його словами, він виразно пам'ятає день, коли звільнили наше місто.

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА
На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

Реклама

Зустріч із розвідкою

Володимир Опанасович каже, що все відбувалося у нього на очах.

"Звільнення міста – це була неймовірна радість для тих, хто жив, а точніше, існував у Києві під час окупації. Нас виселили з Подолу за межі вулиці Артема. Ми вже чекали, що визволення близьке. І пам'ятаю, як натрапили на наших розвідників. Вони питали, як пройти на Поділ. Мені тоді було 15 років. Пам'ятаю, вночі я їх провів на Поділ, бо знав там кожен куточок. А потім був день визволення. Ми змогли вільно пройтися вулицями рідного Подолу, хоча там були пошкоджені деякі будівлі, а Хрещатик був майже весь у руїнах", – згадує Володимир Костянтинов.

Архівне фото
Архівне фото

Ставилися, як до худоби

Люди щиро раділи приходу радянських військ.

Реклама

"Кияни тріумфували. Нам було дуже важко під час окупації. Ми були безправними, як худоба. Тих, кого поліцаї ловили на вулиці, відправляли на роботу до Німеччини. Німці та поліцаї з нами не рахувалися і ставилися, як до тварин. Як для киянина – для мене це найрадісніший день у житті", – згадує пенсіонер.

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА
На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

Організатор парадів

Володимир Костянтинов раніше був викладачем гімнастики, допоміг розкрити таланти та фізичний потенціал тисяч київських студентів. Потім Володимир Опанасович протягом кількох десятиліть працював режисером-постановником спортивних парадів на Хрещатику, за що отримав звання "Заслуженого діяча мистецтв".

На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА
На фото Володимир Костянтинов. Фото: Єдиного координаційного центру КМДА

"Я був провідним спеціалістом з організації спортивно-мистецьких заходів. Організовував свята для людей не лише у Києві, а й в усіх містах України. Найяскравіші – це 1500-річчя Києва та Олімпіада-80. Все це я організовував… Жодне спортивно-мистецьке свято без мене у Києві не проходило", – розповідає сайту "Сьогодні" Володимир Костянтинов.

Як відзначатиме

Володимир Опанасович у 75 років почав малювати картини, вирізати із дерева скульптурки.

"Творчість рятує від самотності та сумних думок. Деякі картини дарую добрим людям, наприклад, медикам, які мені допомагають. Малюю досі. Цим самим я змушую себе жити. На жаль, через коронавірус обстановка така, що іноді мені навіть нема з ким поговорити. Тому відзначати день визволення Києва буду тихо у своїх спогадах. Мені є що згадати", – каже пенсіонер.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти