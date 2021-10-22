Від 725 до 1800 гривень. У Києві продавали підроблені COVID-сертифікати

Столичні правоохоронці викрили діяльність працівників лабораторії, які видавали COVID-сертифікати без здачі аналізів. Організував злочинний бізнес – лікар.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.
"У пошуках бажаючих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги – від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб", – розповів заступник начальника – начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко.
Далі по темі
Під час обшуків поліцейські вилучили сертифікати, готові до видачі, гроші, комп'ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.
"Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває", – додав Дмитро Шумейко.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавіруса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом червоних зон стане більше.
Читайте також: