Пам'ятник жертвам Чорнобиля віднесли до культурної спадщини національного значення

Пам'ятник в Академмістечку віднесли до культурної спадщини національного значення. Фото: kiev.vgorode.ua

Пам'ятнику жертвам Чорнобильської трагедії, який знаходиться на вулиці Чорнобильській, привласнили категорію пам'ятки культурної спадщини національного значення. Він знаходиться в Академмістечку.

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Як повідомляє Київрада, таке рішення ухвалив уряд.

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації неодноразово направляв прохання з відповідними обліковими матеріалами про внесення меморіального комплексу в Державний реєстр нерухомих пам'яток пам'яток національного значення, але ніяких відповідей надано не було.

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"За ініціативи громадської організації "Пожежні Чорнобиля" меморіальний комплекс нарешті включили до списку пам’яток культурної спадщини національного значення. Дане рішення допоможе зберегти пам‘ятку, та увіковічнити пам’ять про всіх, хто ціною власного життя зупинив невидимого ворога та захистив нас від смертельної загрози", – зазначила депутат Київської міськради, голова Постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

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