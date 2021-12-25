Плюсова температура та ясне небо: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

У столиці різко зміниться погода

Температура повітря +2 градуси. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 25 грудня, у Києві зранку можливий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві різко зміниться погода. За прогнозами синоптиків, очікується плюсова температура та ясне небо. Майже без опадів.

Температура повітря +2 градуси. Ближче надвечір похолодає до -6, а на зміну дощу піде мокрий сніг. Вітер південно-східний, 3-10 м/с.

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