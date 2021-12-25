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Плюсовая температура и ясное небо: какая погода будет сегодня в Киеве (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
25 декабря, 06:27
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В столице резко изменится погода
Температура воздуха +2 градуса. Коллаж "Сегодня"
Температура воздуха +2 градуса. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 25 декабря, в Киеве утром возможен дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве резко изменится погода. По прогнозам синоптиков, ожидается плюсовая температура и ясное небо. Почти без осадков.

Температура воздуха +2 градуса. Ближе к вечеру похолодает до -6, а на смену дождю пойдет мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

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