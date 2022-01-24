Майже 17 тисяч. У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 560 осіб, з них 145 – діти

У столиці спостерігається зростання захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці за третій тиждень 2022 року зареєстрували 16 891 хворого на грип та ГРВІ, зокрема і COVID-19. Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 28,6%. Нині показник захворюваності становить 570,2.

Про це повідомили у КМДА.

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У столиці спостерігається зростання захворюваності на 41,8%, у порівнянні з попереднім тижнем, що сталося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6599 (зростання на 34,8%), дорослих – 10 292 особи (зростання на 46,7%).

"У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 41,1%. З них 55,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3661 випадок серед школярів. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 560 осіб, із них 145 – діти", – йдеться у повідомленні.

Дані COVID-19 за добу

"464 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померло. Усього за період пандемії у Києві 8 444 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 353 224", – повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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Захворіли минулої доби:

255 жінок віком від 18 до 89 років,

142 чоловіків віком від 18 до 91 року,

23 дівчинки від 1 до 17 років та 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Серед померлих: 5 жінок від 60 до 86 років та 2 – чоловіки 83 та 85 років.

Одужали за минулу добу134 особи. Загалом коронавірус подолали 330 756 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та у Подільському районі – 52 випадки ", – наголосив Віталій Кличко.

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