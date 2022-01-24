Майже 17 тисяч. У Києві зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У столиці за третій тиждень 2022 року зареєстрували 16 891 хворого на грип та ГРВІ, зокрема і COVID-19. Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 28,6%. Нині показник захворюваності становить 570,2.
Про це повідомили у КМДА.
У столиці спостерігається зростання захворюваності на 41,8%, у порівнянні з попереднім тижнем, що сталося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 6599 (зростання на 34,8%), дорослих – 10 292 особи (зростання на 46,7%).
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"У структурі захворюваності діти становлять 39,1%, а на попередньому тижні – 41,1%. З них 55,5% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3661 випадок серед школярів. До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 560 осіб, із них 145 – діти", – йдеться у повідомленні.
Дані COVID-19 за добу
"464 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померло. Усього за період пандемії у Києві 8 444 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 353 224", – повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
Захворіли минулої доби:
- 255 жінок віком від 18 до 89 років,
- 142 чоловіків віком від 18 до 91 року,
- 23 дівчинки від 1 до 17 років та 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.
Серед померлих: 5 жінок від 60 до 86 років та 2 – чоловіки 83 та 85 років.
Одужали за минулу добу134 особи. Загалом коронавірус подолали 330 756 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та у Подільському районі – 52 випадки ", – наголосив Віталій Кличко.
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