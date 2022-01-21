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Майже всю Україну накриє сніг: погода на 21 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 06:00
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Цього дня в країні прогнозують морозну та сніжну погоду
Сьогодні опадів не буде лише в трьох областях/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні опадів не буде лише в трьох областях/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в п'ятницю, 21 січня, переважно буде сніжною. Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/с. Крім того, прогнозують мороз. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опадів не прогнозують лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там буде хмарна погода. На решті території — сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -2 до +1 градуса. На сході очікується від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У північних регіонах — від -2 до +1 градусу. На півдні очікується 0-3 градуси тепла.

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У Києві йтиме сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі прогнозують мокрий сніг — +1-3 градуси.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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