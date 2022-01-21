Почти всю Украину накроет снег: погода на 21 января

В этот день в стране прогнозируют морозную и снежную погоду

Сегодня осадков не будет только в трех областях/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 21 января, преимущественно будет снежной. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Кроме того, прогнозируют мороз. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня осадков не прогнозируется только в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет облачная погода. На остальной территории — снег. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -2 до +1 градуса. На востоке ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В северных регионах – от -2 до +1 градуса. На юге ожидается 0-3 градуса тепла.

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В Киеве пойдет снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе прогнозируют мокрый снег — +1-3 градуса.

Что делать во время сильного ветра?