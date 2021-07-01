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Під Києвом чиновник украв з бюджету 480 тис. грн, які виділили на ремонт дороги

1 липня 2021 20:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він підробляв акти приймання виконаних будівельних робіт – завищував обсяги

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області чиновник вкрав з бюджету понад 480 тисяч гривень, які виділили на ремонт дороги у Васильківському районі Київської області.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Обухівською окружною прокуратурою Київської області скеровано до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків голови сільської ради одного з районів Київщини за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дороги (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що виконувач обов’язків голови сільської ради в Київській області підробляв акти приймання виконаних будівельних робіт. Він вносив туди дані про завищені обсяги робіт. Таким чином чиновник привласнив бюджетні кошти, виділені на капітальній ремонт дороги у Васильківському районі Київської області.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують всі обставини розкрадання.

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Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм у компанії "Укрзалізниця" (УЗ). Одна з філій УЗ, яка займається видобутком і продажем щебеню, продавала його тільки "потрібним" клієнтам. Йдеться про збитки бюджету на 1 млн гривень щомісяця протягом півроку, тобто в цілому на 6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Служба безпекивикрила в "Укрзалізниці" схему поставок несертифікованої продукції для ремонту інтер'єру вагонів на понад 200 млн гривень. Виявилося, що придбана УЗ продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Також на початку червня НАБУ провело обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" в п'яти містах. На думку слідства, чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестування

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