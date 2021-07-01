Под Киевом чиновник украл из бюджета 480 тыс. грн, которые выделили на ремонт дороги

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области чиновник украл из бюджета более 480 тысяч гривен, которые выделили на ремонт дороги в Васильковском районе Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Обуховской окружной прокуратурой Киевской области направлено в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности председателя сельского совета одного из районов Киевской области по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дороги (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч . 3 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что исполняющий обязанности председателя сельского совета в Киевской области подделывал акты приемки выполненных строительных работ. Он вносил туда данные о завышенных объемах работ. Таким образом чиновник присвоил бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт дороги в Васильковском районе Киевской области.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства хищения.

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Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм в компании "Укрзализныця" (УЗ). Один из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня, продавал его только "нужным" клиентам. Речь идет об убытках бюджета на 1 млн гривен ежемесячно в течение полугода, то есть в целом на 6 млн гривен.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила в "Укрзализныце" схему поставок несертифицированной продукции для ремонта интерьера вагонов более чем на 200 млн гривен. Оказалось, что приобретенная УЗ продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Также в начале июня НАБУ провело обыски в больницах "Укрзализныци" в пяти городах. По мнению следствия, чиновники могли украсть миллионы гривен на договорах о ПЦР-тестировании.