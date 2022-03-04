Під Києвом окупанти розбомбили будинки мирних мешканців (відео)

Під Гостомелем у селищі Горенка російські окупанти вдарили по житлових будинках. Внаслідок цього почалася масштабна пожежа.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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Російські окупанти знищили пів села Горенка на Київщині. Внаслідок завданого удару почалася пожежа — горіли будинки мирних мешканців. За словами місцевих, вибухнула міна.
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