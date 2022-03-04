Под Киевом оккупанты разбомбили дома мирных жителей (видео)

В результате инцидента начался масштабный пожар

Оккупанты уничтожают дома гражданских/Фото: коллаж: "Сегодня"

Под Гостомелем в поселке Горенка российские оккупанты ударили по жилым домам. В результате начался масштабный пожар.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Российские оккупанты уничтожили пол села Горенка Киевской области. В результате нанесенного удара начался пожар — горели дома мирных жителей. По словам местных, взорвалась мина.

Ситуация в Украине 4 марта

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