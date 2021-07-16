Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Під Києвом викрили фіктивну біржу криптовалюти – обдурили клієнтів на 250 млн грн (відео)

16 липня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Сумарно зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян

Кіберполіція викрила піраміду криптовалюти / Фото: колаж "Сьогодні"

Кіберполіція викрила піраміду криптовалюти / Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області припинили діяльність фіктивної криптовалютної біржі, шахраї виманили у жертв понад 250 млн грн.

Реклама

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку в день від інвестування в криптовалюту. А коли жертви хотіли повернути собі свої гроші, організатори заявляли, що це неможливо і блокували людину.

Виявилося, що мінімальна сума вкладу становила 150 тис.грн. А сумарно зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян.

Реклама

Читайте також: Біткоїн зайшов на новий виток обвалу: чому впав курс і що далі

В тренді
Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів
Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах і Хмельницькій області правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків в будинках фігурантів і в їх автомобілях. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, гроші і зброю.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше експерти підрахували, що біткоїни на 140 млрд доларів застрягли в гаманцях з втраченими паролями .

Як повідомлялося, влітку-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. доларів. Падіння, зокрема, було спровоковано китайськими регуляторами. Станом на 15 липня головна криптовалюта, за даними CoinDesk, торгується на рівні 32,56 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку перевищує 600 млрд доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)Інші новини
"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила МережуІнші новини
Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рік
Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рікНерухомість
Поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі у Києві (відео)
Поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі у Києві (відео)Інші новини
У Дніпрі під Києвом засилля медуз: чи загрожує це катастрофою (відео)
У Дніпрі під Києвом засилля медуз: чи загрожує це катастрофою (відео)Інші новини
В Чорнобилі пропонують вирощувати кукурудзу для переробки в біогаз
В Чорнобилі пропонують вирощувати кукурудзу для переробки в біогазЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти