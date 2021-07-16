Под Киевом разоблачили фиктивную биржу криптовалюты – обманули клиентов на 250 млн грн (видео)

Киберполиция разоблачила пирамиду криптовалюты / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области прекратили деятельность фиктивной криптовалютной биржи, мошенники выманили у жертв более 250 млн грн.

Реклама

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюты. А когда жертвы хотели вернуть себе свои деньги, организаторы заявляли, что это невозможно, и блокировали человека.

Оказалось, что минимальная сумма вклада составила 150 тыс. грн. А суммарно злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан.

Реклама

Читайте также: Биткоин зашел на новый виток обвала: почему упал курс и что дальше

В Черкассах и Хмельницкой области правоохранители провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, деньги и оружие.

По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее эксперты подсчитали, что биткоины на 140 млрд долларов застряли в кошельках с потерянными паролями.

Как сообщалось, летом-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных 60 тыс. долларов до 32-34 тыс. долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами. По состоянию на 15 июля главная криптовалюта, по данным CoinDesk, торгуется на уровне 32,56 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка превышает 600 млрд долларов.