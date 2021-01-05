Під Києвом вже локдаун. Покупців не пускають в супермаркет

В одному з супермаркетів під Києвом уже "ввели" локдаун, не чекаючи його офіційного старту. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", відвідувачів просто не пускають в магазин.

Реклама

Жителі Петропавлівської Борщагівки були шоковані від ранкового відвідування місцевого супермаркету. Всередину магазину людям заборонили заходити. На вході в супермаркет поставили столики. Співробітники магазину запропонували покупцям написати перелік необхідних товарів на листочку паперу і передати його продавцеві.

Люди просто шоковані новиною, адже локдаун ще не ввели.

"Виходить, ти маєш написати на папірці, які продукти або товари тобі потрібні, а сам змушений вийти з магазину і погуляти на вулиці хвилин 10-15, поки продавець збере тобі весь товар. З кошиком потім потрібно підходити до каси. Але ж ніхто не гарантує, що тобі покладуть в кошик потрібний товар і за нормальною ціною та якістю. Це не просто дивно, а й навіть дико, адже офіційно локдаун в країні ще не ввели", – обурюється місцевий житель Олександр.

Фото: "Сьогодні"

Він додає, що ні співробітники магазину, ні охорона не змогли пояснити: хто і чому ввів таке нововведення.

"Можна собі уявити, що буде відбуватися під цим магазином ввечері, коли люди почнуть повертатися з роботи і йти в магазин за покупками – черга розтягнеться на кілометр", – додає Олександр.

Фото: "Сьогодні"

За роз'ясненнями "Сьогодні" звернулися на гарячу лінію мережі супермаркетів. Там нам пояснили, що розбираються в ситуації, яка склалася в магазині на Петропавлівській Борщагівці. Як запевнив нас оператор, така ситуація тільки в одній торговій точці, але чи так це, вони з'ясовують.

Фото: "Сьогодні"

Реклама

Люди припускають, що так в магазині вирішили "врятувати" відділи, де продаються товари, що не потрапили до переліку дозволених для продажу на час локдауна.

Пізніше в мережі супермаркетів повідомили, що в їхньому магазині на Петропавлівській Борщагівці "проводилася перестановка", тому там до обіду працювали тільки на видачу товарів.

"Тепер магазин буде працювати в звичайному режимі", – пояснив нам представник гарячої лінії.

Чому про це не попереджали покупців, нам не змогли відповісти.

Нагадаємо, на засіданні уряду 5 січня можуть підкоригувати список товарів, якими зможуть торгувати супермаркети в період локдауна. Раніше повідомлялося, що буде заборонено продаж низки товарів повсякденного вжитку.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама