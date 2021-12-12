Подати петицію і стежити за транспортом: які функції додадуть у "Київ Цифровий"

Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий"

У "Києві цифровому" з'являться нові функції / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку наступного року у киян з'явиться можливість додати віртуальну транспортну картку до "Київ Цифрової". Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку.

Про це говориться у матеріалі "Сегодня" – "Не тільки для оплати проїзду. Чим киянам допоможе додаток "Київ Цифровий".

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Також у додаток "Київ Цифрової" планують інтегрувати моніторинг якості повітря.

"40 індикативних пунктів буде встановлено до кінця року в різних районах міста. Це дозволить місту контролювати рівень якості повітря, дізнаватися про нові осередки забруднення та оперативно реагувати на них. Інформація про стан повітря у столиці з'явиться у додатку "Київ Цифровий" вже наступного року – директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко.

Наступного року розклад руху громадського транспорту, зокрема міських автобусів, тролейбусів та трамваїв, буде у додатку "Київ Цифровий".

З новим сервісом кияни зможуть:

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переглядати маршрути та зупинки міського транспорту;

дивитися рух транспорту на карті;

зберігати потрібні маршрути, щоб їх під рукою;

подати електронну петицію.

Е-демократія – одна з важливих складових "розумних міст". Для Києва надзвичайно важливо, щоб мешканці брали участь у його управлінні. Цього року у киян з'явилася можливість голосувати за проекти Громадського бюджету у додатку "Київ Цифрової" та впливати на розподіл 200 млн. гривень. Тільки у цьому додатку користувачі віддали близько 100 тисяч голосів.

"Незабаром у киян також з'явиться можливість подати електронну петицію в "Києві Цифровому". Записатися до Центру надання адміністративних послуг. Також плануємо інтегрувати додаток запис в електронну чергу до ЦПАУ. Завдяки новому сервісу користувачі зможуть отримати згадку" про свій запис або скасувати запис, якщо плани зміняться", – пояснює Олег Половинко.

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