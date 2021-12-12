Подать петицию и следить за транспортом: какие функции добавят в "Киев Цифровой"

Чем киевлянам поможет приложение "Киев Цифровой"

В "Киеве цифровом" появятся новые функции / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карточку в "Киев Цифровой". Больше не будет необходимости носить с собой пластиковую карту.

Об этом говорится в материале "Сегодня" – "Не только для оплаты проезда. Чем киевлянам поможет приложение "Киев Цифровой".

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Также в приложение "Киев Цифровой" планируют интегрировать мониторинг качества воздуха.

"40 индикативных пунктов будут установлены до конца года в разных районах города. Это позволит городу контролировать уровень качества воздуха, узнавать про новые очаги загрязнения и оперативно реагировать на них. Информация о состоянии воздуха в столице появится в приложении "Киев Цифровой" уже в следующем году", — директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

В следующем году расписание движения общественного транспорта, в частности городских автобусов, троллейбусов и трамваев, будет в приложении "Киев Цифровой".

С новым сервисом киевляне смогут:

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просматривать маршруты и остановки городского транспорта;

смотреть движение транспорта на карте;

сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;

подать электронную петицию.

Е-демократия — одна из важных составляющих "умных городов". Для Киева чрезвычайно важно, чтобы жители принимали участие в его управлении. В этом году у киевлян появилась возможность голосовать за проекты Общественного бюджета в приложении "Киев Цифровой" и влиять на распределение 200 млн гривен. Только в этом приложении пользователи отдали около 100 тысяч голосов.

"В скором времени у киевлян также появится возможность подать электронную петицию в "Киеве Цифровом". Записаться в Центр предоставления административных услуг. Также планируем интегрировать в приложение запись в электронную очередь в ЦПАУ (укр. – ЦНАП). Благодаря новому сервису пользователи смогут получить упоминание о своей записи или отменить запись, если планы изменятся", — поясняет Олег Половинко.

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