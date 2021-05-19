Підкинули наркотик чи повернули гроші? У поліції пояснили підозріле відео

Українців просять не маніпулювати неперевіреною інформацією і довіряти тільки офіційним джерелам

Скрін з відео

У Патрульній поліції Києва відповіли на поширювані в Мережі ролики, на яких їхні співробітники нібито щось підкидають в кишеню чоловікові при затриманні, і опублікували відео з нагрудних камер правоохоронців.

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Відповідний пост з'явився у Telegram-каналі поліції.

На відео патрульних видно, що насправді один із них поклав у кишеню затримуваному купюру в 50 гривень, яка, як зрозуміло з розмови, випала у нього під час затримання.

"Патрульні поклали в кишеню чоловікові гроші, які у нього випали. Цей момент зафіксовано на відео. Ніяких заборонених законом предметів або речовин у затриманого не виявляли", – йдеться в повідомленні поліції.

Там також звернулися до українців з проханням не маніпулювати неперевіреною інформацією і довіряти тільки офіційним джерелам.

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Раніше в соцмережах почали поширюватися відео і фото з камер, на яких видно, як поліцейські щось кладуть у кишеню затриманому, але незрозуміло що це. Більшість українців вирішили, що затриманому підкинули щось заборонене.

Нагадаємо, в Одесі поліцейський патрульний автомобіль виїхав на тротуар і збив жінку-пішохода.

Ми також писали, що в Черкасах двоє чоловіків побили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду через кермування у стані алкогольного сп'яніння.