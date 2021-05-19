Подкинули наркотик или вернули деньги? В полиции объяснили подозрительное видео

Украинцев просят не манипулировать непроверенной информации и доверять только официальным источникам

Скрин с видео

В Патрульной полиции Киева ответили на распространяемые в Сети ролики, на которых их сотрудники якобы что-то подбрасывают в карман мужчине при задержании, и опубликовали видео с нагрудных камер правоохранителей.

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Соответствующий пост появился в Telegram-канале полиции.

На видео патрульных видно, что на самом деле один из них положил в карман задерживаемому купюру в 50 гривен, которая, как понятно из разговора, выпала у него при задержании.

"Патрульные положили в карман мужчине деньги, которые у него выпали. Этот момент зафиксировано на видео. Никаких запрещенных законом предметов или веществ у задержанного не выявляли", - говорится в сообщении полиции.

Там также обратились к украинцам с просьбой не манипулировать непроверенной информации и доверять только официальным источникам.

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Ранее в соцсетях начали распространяться видео и фото с камер, на которых видно, как полицейские что-то кладут в карман задержанному, но непонятно что это. Большинство украинцев решили, что задержанному подбросили что-то запрещенное.

Напомним, в Одессе полицейский патрульный автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода.

Мы также писали, что в Черкассах двое мужчин избили патрульных на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.