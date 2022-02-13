Погода в начале недели порадует киевлян – свежий прогноз

Синоптики уточнили, что в начале недели будет идеальная для прогулок погода – в столицу возвращается солнечная погода

Когда будет "плюсовая" температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в начале недели будет преимущественно солнечной и по-весеннему теплой. Днем прогнозируют до 6 градусов тепла, осадков не ожидается.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По прогнозу синоптиков, в понедельник, 14 февраля, небо в Киеве будет ясным. Без осадков. Температура воздуха днем составит 4 градуса тепла, ночью опустится до -1 градуса.

Погода в Киеве 14 февраля. Скриншот

Во вторник, 15 февраля, чистое небо днем скроют облака, но к вечеру опять прояснится. Дождя и снега не прогнозируют. Столбик термометра днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до 0 градусов.

Погода в Киеве 15 февраля. Скриншот

В среду, 16 февраля, в столице станет еще теплее – до +6 градусов днем и +4 градуса ночью. Небо в этот день будет ясным недолго, скоро оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

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Погода в Киеве 16 февраля. Скриншот

Какая будет температура в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза.

На высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме. То есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса.

На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.