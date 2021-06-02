Погодні аномалії? Весна в Києві виявилася холодніше норми

За даними спостережень метеостанції середня температура повітря за сезон в столиці склала 8,4 градусів тепла, що на один градус нижче середніх багаторічних значень.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Весняні місяці, крім березня, були холодніше кліматичної норми, особливо квітень, який мав більше негативне відхилення – на 2 градуси.

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"За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря 14,1 градусів тепла 1 квітня. Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 8,5 градусів морозу, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до 25,1 градусів тепла", – пишуть дані метеостанції.

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Кількість опадів в столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.

Раніше ми писали, що погода накоїла лиха в Україні. Циклон південно-східного походження крутиться майже на місці і буде поливати своїми атмосферними фронтами значну частину України.

А тим часом в перший день літа Карпати замело снігом.