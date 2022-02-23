Похолодання та сніг: погода в Україні 23 лютого

Цього дня в Україні температура повітря знизиться, а місцями очікуються опади

Погода в Україні погіршиться/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 23 лютого, буде прохолодною. Цього дня в деяких областях країни очікуються опади. Температура повітря не підніметься вище 9 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Реклама

Сьогодні вдень очікується +3+6 градусів, у південній частині та на сході — +4+9 градусів. Прогнозують мокрий сніг у західних областях. На решті території — без істотних опадів.

За даними Укргідрометцентру, вітер сьогодні буде західний, 5-10 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Реклама

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

Читайте також