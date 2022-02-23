Похолодание и снег: погода в Украине 23 февраля

В этот день в Украине температура воздуха снизится, а местами ожидаются осадки

Погода в Украине ухудшится/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 23 февраля, будет прохладной. В этот день в некоторых областях страны ожидаются осадки. Температура воздуха не поднимется выше 9 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Днем ожидается +3+6 градусов, в южной части и на востоке — +4+9 градусов. Прогнозируется мокрый снег в западных областях. На остальной территории — без существенных осадков.

За данными Укргидрометцентр, ветер сегодня будет западный, 5-10 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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