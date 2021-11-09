"Порахували по смартфонам". Кличко розповів, скільки людей живуть у Києві

Провести офіційний перепис населення в Києві зараз неможливо, але влада знайшли альтернативний спосіб

Кличко заявив, що населення Києва рахують по смартфонам. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що знає кількість населення Києва у 2021 році. Він розповів, що дані отримує щодня, вони виходять із мобільних телефонів.

Про це Кличко заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Політик нагадав, що Інститут прописки було скасовано у 2002 році. І останні дані були, що тоді в Києві жило понад 2 млн людей.

"На сьогоднішній день провести перепис населення неможливо. Ми підраховуємо за допомогою операторів GSM. У місті Київ, можу сказати, ночує приблизно 3,6 млн смартфонів" , – заявив Кличко.

За його словами, вдень ця кількість збільшується на мільйон – до 4,6 млн.

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"Це виходячи з тих людей, які з області приїжджають до міста Києва працювати" , – уточнив Кличко.

Населення України

В Україні більш ніж за півроку населення скоротилося ще на 226 тис. людей. За січень-липень 2021 року кількість померлих досягла 395,9 тис. людей (у 2020 році показник був нижчим – 334,3 тис. людей).

У січні-липні в Україні народилося 158,3 тис. дітей – це менше на 10%, ніж за аналогічний період минулого року. На 100 померлих припадає 40 народжених.

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З країни виїхало 233 тис. людей – на 26 тис. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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