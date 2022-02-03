Після стрілянини у Дніпрі в Києві люди зібралися на мітинг – стрім

Мета акції привернути увагу до того свавілля, що відбувається у різних військових частинах

Рідні загиблих вийшли під ВП / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 3 лютого проходить "Мітинг справедливості". Захід ініціювали сім'ї, у яких діти загинули внаслідок нестатутних відносин під час проходження служби у військових частинах. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", родичі загиблих уже зібралися біля Офісу президента.

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Батьки загиблих військовослужбовців об'єдналися в громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості та зупинити свавілля командирів.

В акції беруть участь батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артемій Рябчук — солдат, який 27 січня розстріляв чотирьох своїх товаришів по службі та вбив одну цивільну жінку.

Мітинг відбудеться також у Дніпрі

В одній із закритих груп у соціальній мережі Facebook на підтримку дніпровського стрільця Артемія Рябчука йдеться, що мітинг може відбутися і у Дніпрі, проте 5 лютого.

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Це вже друга група на підтримку Рябчука, оскільки першу було заблоковано.

Трагедія 27 січня у військовій частині

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу.

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військовослужбовці почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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