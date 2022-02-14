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Потепління в Києві може стати небезпечним – прогноз на 15 лютого

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14 лютого, 19:00
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Протягом дня температура повітря прогріється до +5 градусів, а вже ввечері вдарять морози
В Києві можливе ускладнення погоди.
В Києві можливе ускладнення погоди. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві завтра, 15 лютого, буде такою ж ясною, як і днем раніше. Опадів чекати не варто.

Про це свідчать дані сайту gismeteo.ua.

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Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів. Однак вже зранку вона почне підвищуватися і о 14:00 становитиме +5 градусів.

Протягом дня, аж до заходу сонця, в столиці буде ясно. Очікується тепла та сонячна погода.

Вітер буде помірним, до 5-9 м/с. Ввечері, коли температура повітря почне опускатися до мінусових показників, слід бути готовим до ожележиці.

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Як зменшити ризик травм в ожеледицю:

В ДСНС радять достримуватися таких порад:

  • перед виходом із будинку натріть наждачним папером підошву або наклейте на неї лейкопластир. Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м'якої основи та без високих підборів;
  • ходіть по тротуарах, посипаних піском або сіллю, а якщо вони не посипані, ходіть по не притоптаному снігу, який зазвичай залишається на внутрішньому краї тротуару;
  • при ступанні по льоду максимальне навантаження на стопу повинно приходитися не на п’яту, а на носок;
  • ходіть неквапливо, ноги злегка розслабте в колінах;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує ймовірність не тільки падіння, але й отримання тяжких травм, особливо переломів;
  • бережіться ковзанок, припорошених снігом, ходіть по освітленій частині тротуару, не перебігайте проїжджу частину дороги;
  • при порушенні рівноваги – швидко присядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • обходьте металеві кришки люків, як правило, вони вкриті льодом, а крім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає травмувань;
  • не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. Зачекайте, поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий тротуар;
  • падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров’я. Відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння сконцентруйтеся, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов`язково перекотіться – удар, спрямований на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні.

Дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні. Тому людям похилого віку краще під час ожеледиці взагалі не виходити з будинку. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні для здоров`я.

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