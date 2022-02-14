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Потепление в Киеве может стать опасным – прогноз на 15 февраля

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 19:00
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В течение дня температура воздуха прогреется до +5 градусов, а вечером ударят морозы
В Киеве возможно осложнение погоды.
В Киеве возможно осложнение погоды. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве завтра, 15 февраля, будет такой же ясной, как и днем раньше. Осадков ждать не стоит.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.ua.

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Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Однако уже с утра она начнет повышаться и в 14:00 составит +5 градусов.

В течение дня, вплоть до заката, в столице будет ясно. Ожидается теплая и солнечная погода.

Ветер умеренный, до 5-9 м/с. Вечером, когда температура воздуха начнет опускаться до минусовых показателей, следует готовиться к гололеду.

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Как уменьшить риск травм в гололедицу:

В ГСЧС советуют следовать следующим советам:

  • перед выходом из дома натрите наждачной бумагой подошву или наклейте на нее лейкопластырь. Помните, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без высоких каблуков;
  • ходите по тротуарам, посыпанным песком или солью, а если они не посыпаны, ходите по не притоптанному снегу, обычно остающемуся на внутреннем краю тротуара;
  • при ступании по льду максимальная нагрузка на стопу должна приходиться не на пятку, а на носок;
  • ходите неторопливо, ноги слегка расслабьте в коленях;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов;
  • берегитесь льда, припорошенного снегом, ходите по освещенной части тротуара, не перебегайте проезжую часть дороги;
  • при нарушении равновесия – быстро присядьте, это самый реальный шанс удержаться на ногах;
  • обходите металлические крышки люков, как правило, они покрыты льдом, а кроме того, они могут быть плохо закреплены, что добавляет травм;
  • не выходите без нужды на улицу, если вы слабы и неловки. Подождите, пока не уберут снег и не разбросят песок на обмерзший тротуар;
  • падайте в гололедицу с минимальным ущербом для своего здоровья. Сразу присядьте, чтобы снизить высоту. В момент падения сконцентрируйтесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, обязательно перекатитесь – удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении.

Две трети травм люди старше 60 лет получают при падении. Поэтому людям пожилого возраста лучше во время гололедицы вообще не выходить из дома. Прогулки беременных женщин в гололедицу без сопровождения опасны для здоровья.

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