З'явився новий лідер. У Чорнобильській зоні помітили стадо диких тварин (фото)

У Чорнобилі дикі корови обрали нового ватажка – зараз вони живуть у самостійному стаді, але під наглядом працівників заповідника

У Чорнобильському стаді корів з'явився новий вожак / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Чорнобильської зони крім диких тварин живе і стадо здичавілих корів. Працівники зони відчуження стежать за ними кілька років і помітили, що у череди з'явився новий лідер.

Про це розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

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Зазначається, що у стаді нарахували 20 голів – бики, корови та телята в міру вгодовані. Працівники заповідника сподіваються, що вони добре переживуть цю зиму.

Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

"В цьому році у стаді змінився лідер: молодий чорний бик витіснив підсліпуватого на одне око попередника. Старий бик змирився зі своєю поразкою і повернувся в стадо в якості рядового члена", – йдеться у повідомленні.

Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Звідки взялися дикі корови?

Стадо диких корів з'явилося у заповіднику у 2016 році після смерті їхніх господарів – самопоселенців села Луб'янка. Усього там було сім корів. Погодні умови не завадили розмноженню тварин і тепер вони живуть за правилами дикої природи. Усі корови відносяться до поширеної на Поліссі чорно-рябої молочної породи.

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Однак, це не перший випадок. Після аварії на Чорнобильській АЕС майже рік жило стадо дикої худоби навколо колишнього села Чистогалівка. Пізніше його перегнали до експериментального господарства в село Новошепеличі.