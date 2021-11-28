Народні гуляння та запалення ханукії. Як у Києві відзначатимуть Хануку

11-ти метрову ханукію запалять на Печерську, а дітям подарують гроші "на олію" – як святкуватимуть Хануку у столиці

Як відзначать Хануку у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року свято Ханука, або ще його називають "Свято світла", юдеї почнуть відзначати з вечора неділі 28 листопада. Воно триватиме до вечора 6 грудня. Отже, святкування триватиме 8 днів.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як це свято святкуватимуть у Києві.

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Цьогоріч святкові заходи у Центральній синагозі Києва будуть обмежені через коронавірус.

Засвітять гігантську ханукію

Свято відбудеться камерно. Наприклад, запалення найбільшої в Україні ханукії проведуть на Майдані Незалежності з боку Головпоштамту. Це місце виділила міська влада, хоча у різні роки ханукію запалювали на Хрещатику, біля Арки дружби народів та Палацу спорту.

"Механізм такий – ми звертаємось до КМДА, а там виготовлять тимчасове місце. Висота найбільшої ханукії 11 метрів. Запалювати будемо за допомогою автовишки. Рабин підніметься на висоту і запалить світильники. Конструкцію встановлять у затвердженому місці вранці 28 листопада", – розповів помічник головного рабина України Давид Мільман.

Після запалення заплановане народне гуляння. Звучатиме єврейська музика та пісні. Ханукія простоїть тут один день, після чого її демонтують.

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Вважається, що людина, яка бере участь у Хануці, отримує окреме благословення.

Віктор Ющенко, коли був президентом України, щороку приїжджав на свято до Центральної синагоги Києва. З відомих політиків ханукію запалював і мер Києва Віталій Кличко. Він не побоявся підніматися на висоту та запалювати лампади. А ексмер Києва Леонід Черновецький на свято приходив, але не ризикнув запалювати ханукію, мабуть, побоявся висоти.

Кличко вже запалював ханукію. Фото з відкритих джерел

Тільки на запрошення

У Центральній синагозі урочистий захід заплановано на понеділок. Але туди пускатимуть невелику кількість відвідувачів.

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"У синагогу люди зможуть прийти, але лише на запрошення і лише вакциновані. Просто так прийти на гуляння, як у звичайні роки, на жаль, не вдасться. Ми суворо дотримуємося всіх протиепідеміологічних норм", – додають у синагозі.

Як народилося це свято?

Свято присвячене трьом чудесам, які сталися в давні часи, коли Ізраїль перебував під владою Греції.

Іудеї платили данину та податки грекам, але терпіли гніт. Потім чужоземці хотіли насадити їм свою релігію та ідеологію – зажадали, щоб до храму було внесено статую Зевса. Юдеї запротестували, і почалося повстання. Це були звичайні ремісники, погано озброєні, які не мали військового досвіду. Але їм вдалося перемогти наймогутнішу армію того часу. Греків було вигнано з Єрусалиму.

У осквернений храм зайшли коїни – люди, які мають право вести службу. Виникла проблема, треба було запалити мінору – храмовий світильник. Це робиться тільки спеціальною оливковою олією, зібраною з дозрілих оливок без їх тиску. У храмі було виявлено лише одне барило такої олії, якого вистачило б тільки на один день, щоб запалити мінору.

У юдеїв було три варіанти:

Зачекати 8 днів, коли приготують нову олію у достатній кількості;

Використовувати будь-яку навіть непридатну олію;

Запалити мінору олією з одного барила і покластися на волю всевишнього.

"Вони обрали третій варіант. І сталося диво! Олії з барила вистачило на 8 днів. На згадку про це диво ми запалюємо ханукію. Цим ми славимо усі три дива. Перше, що слабкі та погано озброєні перемогли сильних і добре озброєних. Друге, що в оскверненому храмі знайшлося барило відповідної олії. І третє, що олія, якої мало вистачити на один день, горіла 8 днів", – пояснює Давид Мільман.

Це свято вчить людей, що якщо людина приймає правильні рішення, то Всевишній потурбується, щоб забезпечити її всім необхідним.

Як святкують вдома?

На Хануку юдеї запалюють спеціальний світильник, який називається ханукія. Першого дня свята – одну свічку, потім другу. І так поки не запалять усі 8 свічок. Запалення ханукії проводиться як у синагозі, так і вдома у віруючян – це свято дива, радості, світла, добра та духовного очищення.

"За традицією батько сімейства запалює одну ханукію, а якщо в сім'ї є син старший за 13 років, то у нього є своя ханукія і він її запалює окремо", – пояснюють у синагозі.

Що можна робити на свято?

У Центральній синагозі Києва кажуть, що для вірян немає жодних заборон, але можна робити лише добрі справи.