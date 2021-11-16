Приревнував дружину Кулеби. П'яний "слуга" у КМДА влаштував бійку (відео)

Трубіцин спочатку обіймався з головою фракції "слуг" Євгенією Кулебою, а потім приревнував її до іншого депутата

Депутат Київради від СН Владислав Трубіцин влаштував бійку у будівлі КМДА. / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат від "Слуги народу" у Київраді Владислав Трубіцин намагався вдарити колегу з "Єдності" Ярослава Федоренка. "Слуга" в цей момент був п'яний.

Відео опублікував Telegram-канал "ПриСлуга".

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Інцидент стався у колонній залі КМДА. На відео видно, що Трубіцин спочатку обіймається із головою фракції слуг Євгенією Кулебою, потім приревнував її до депутата від "Єдності" Федоренка та спробував ударити останнього.

"Але градус алкоголю зробив своє, і все що вийшло у п'яного Трубіцина, це збити з ніг колегу по фракції Женю Кулебу (між іншим дружина керівника МЗС)" , – повідомляє Telegram-канал.

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Бійка в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос влаштували сутичку біля парламентської трибуни. А все через висловлювання останнього на адресу президента та глави Офісу президента.

Лерос виступав за звіт Тимчасової слідчої комісії про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців", але слів він особливо не підбирав і звинуватив Офіс президента у провалі спецоперації.

"Нас цікавить, хто з цієї парочки – Зеленський чи його секретарка Єрмак – злили цю спецоперацію. Пане Зеленський… ви перетворюєте цю країну на мафію", – не встиг домовити депутат і Тищенко завадив йому далі виступати, прибравши мікрофон.

Вони почали штовхатися біля трибуни, на що Лерос відреагував: "Добре, що тут є такі люди, як Тищенко".

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