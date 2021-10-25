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Прохолодно та хмарно: прогноз погоди у Києві на 25 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 07:00
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Цього дня в столиці України опадів не прогнозують
У понеділок у Києві очікується прохолодна погода/Колаж: Сьогодні
У понеділок у Києві очікується прохолодна погода/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 25 жовтня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +7 до +9 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 3-8 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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