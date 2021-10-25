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Прохладно и облачно: прогноз погоды в Киеве на 25 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 октября, 07:00
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В этот день в столице Украины осадков не прогнозируют
В понедельник в Киеве ожидается прохладная погода/Коллаж: Сегодня
В понедельник в Киеве ожидается прохладная погода/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 25 октября, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. В то же время синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от + 7 до + 9 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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