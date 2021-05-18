Пропаганда сталкерства? Громадськість обурила подорож студентів у зону ЧАЕС

Нещодавно на офіційному сайті НУ "Львівська політехніка" опублікували матеріал "Щоденник сталкерів": історія студента Інституту механічної інженерії та транспорту", в якому студент Іван Волошин розповідає про свою нелегальну подорож у Чорнобильську зону відчуження. Це обурило громадськість.

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Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки в Facebook.

Виявляється, хлопець здійснив мандрівку разом з другом Михайлом у березні цього року.

Молодик захоплено розповідає про пережиті небезпеки, які були у них в дорозі, і про те, як "мужньо і героїчно" вони з товаришем їх долали.

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"Але чи виправдані ці "слабоумство та відвага"? І чи, наражаючись на небезпеку, думали хлопці, що піддають ризику й інших – адже йдеться не лише про їхнє власне здоров’я та життя, але й здоров’я тих, із ким контактували вони дорогою із зони, хто сидів на сидіннях поруч із ними у громадському транспорті, зрештою, ті, хто прибирав за ними сміття, яке вони завбачливо винесли за територію зони..." – пишуть представники відомства.

У Центрі впевнені, що загартовувати характер і випробувати себе – правильно, але не порушуючи закон і не створюючи небезпеку для себе та інших.

"Ба більше, дивує позиція керівництва навчального закладу, який, до речі, славиться підготовкою фахівців саме технічного спрямування. Впевнені, і керівництво навчального закладу, і редакція офіційного сайту здатні адекватно оцінити ситуацію з радіаційною небезпекою Чорнобильської зони, проте дозволяють публікацію подібних матеріалів, тим самим пропагуючи сталкерство, порушення закону і банальне стимулювання нерозважливої поведінки молодих та незміцнілих умів..." – додають у повідомленні.

Нагадаємо, що незаконне проникнення в зону відчуження і зону безумовного (обов'язкового) відселення карається законом. Воно кваліфікується як адміністративне порушення, передбачає штраф від 12 до 30 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією майна (від 204 до 510 грн).

Раніше ми писали, що експертний комітет має визначити, наскільки стабільна ситуація на Чорнобильській АЕС.

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Нагадаємо, що в чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Сайт "Сьогодні" розбирався, чи можлива ще одна аварія на АЕС.