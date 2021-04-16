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Просто вау: в аеропорту "Бориспіль" з'явиться нова автостанція (фото)

16 квітня, 17:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Проект був виконаний в 2020 році на замовлення аеропорту "Бориспіль"

В аеропорту "Бориспіль" побудують нову автостанцію. Проект уже пройшов усі стадії узгодження та державну експертизу і в цьому році автостанцію внесли в план будівництва аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє avianews.com.

Станція буде розташована поруч з існуючою залізничною платформою "Київ Бориспіль Експрес" і повторювати стилістику терміналу D.

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Розробником проекту стало бюро "Раден".

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Даний план бюро виконало в 2020 році на замовлення аеропорту "Бориспіль".

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Проект також представлений на конкурс Української урбаністики.

Раніше ми писали, про будівництво за 270 млн євро – в аеропорту "Бориспіль" модернізують аеродром.

Нагадаємо, ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль за 4500 гривень і ось наші думки.

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Київ Бориспіль проект автостанція

Джерело: Сьогодні

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