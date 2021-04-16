Просто вау: в аеропорту "Бориспіль" з'явиться нова автостанція (фото)

В аеропорту "Бориспіль" побудують нову автостанцію. Проект уже пройшов усі стадії узгодження та державну експертизу і в цьому році автостанцію внесли в план будівництва аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє avianews.com.
Станція буде розташована поруч з існуючою залізничною платформою "Київ Бориспіль Експрес" і повторювати стилістику терміналу D.
Розробником проекту стало бюро "Раден".
Даний план бюро виконало в 2020 році на замовлення аеропорту "Бориспіль".
Проект також представлений на конкурс Української урбаністики.
Раніше ми писали, про будівництво за 270 млн євро – в аеропорту "Бориспіль" модернізують аеродром.
Нагадаємо, ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль за 4500 гривень і ось наші думки.
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