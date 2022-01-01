Провокація? На марші на честь Бандери у Києві помітили антисемітський плакат (фото)

У Києві на марші до дня народження Степана Бандери помітили антисемітський плакат. На одному з плакатів маршу міститься заклик влаштувати "Нюрнберг-2 над жидівсько-московським комунізмом".
Фото опублікувало видання Страна.ua.
Учасник ходи тримав у руках плакат, на якому, зокрема, були очевидні ознаки ворожого ставлення до євреїв як до етнічної групи.
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"Ніхто не забуто, ніщо не забуто. У Нюрнберзі пройшов суд над нацизмом у Німеччині. Коли ж відбудеться суд і Нюрберг-2 над жидівським та московським комунізмом?", – підписано плакат.
Плакат про Нюрнберг-2. Фото: Країна.ua
Нюрнберзький процес
Після Другої світової війни особи, відповідальні за злочини, скоєні під час Голокосту, постали перед судом. Місцем для проведення процесів, що проходили в 1945 – 1946 рр., було обрано німецьке місто Нюрнберг. Слухання у справі двадцяти двох головних нацистських злочинців вели судді Союзників – Великобританії, Франції, СРСР та США.
Дванадцятьох підсудних, які вчинили особливо тяжкі злочини, засудили до смерті. Більшість підсудних визнали свою провину, проте багато хто заявив, що лише виконував накази командування.
Марш 1 січня
У Києві відбувається щорічний традиційний Марш на честь річниці від дня народження Степана Бандери. Учасники смолоскипної ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.
Маршрут ходи: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності. Згодом планують піти до Офісу президента.
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