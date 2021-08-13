Намагався втекти: у аеропорту "Київ" затримали керівника Продовольчо-зернової держкорпорації (фото)

У п'ятницю, 13 серпня, у аеропорту "Київ" правоохоронці затримали керівника ДПЗКУ та власника кількох приватних товариств.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", – йдеться у повідомленні.
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Що йому загрожує?
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції вже повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Також готують клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, що Нацполіція викрила факти масштабного зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.
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