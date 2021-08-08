У "Борисполі" затримали іноземця з підробленим паспортом, якого півроку розшукував Інтерпол

Під час проходження прикордонного контролю іноземцем на нього спрацювала база даних Інтерполу / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 8 серпня, у аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом іноземця. У нього знайшли ще і фальшивий паспорт.

Реклама

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

Що сталось?

"У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" затримали громадянина Саудівської Аравії. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу", - йдеться у повідомленні.

Іноземець прилетів авіарейсом Ер-Ріяд-Київ. Його розшукували правоохоронні органи Кувейту протягом півроку. Затриманим виявився громадянин 1991 року народження, він перебував у міжнародному розшуку для арешту та подальшої екстрадиції до Кувейту для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого статтями 45, 46, 126 та інші – розбій, викрадення людини.

В тренді Знав про можливий замах. Нові подробиці смерті опозиціонера Шишова

Наразі затриманого передали взаємодіючим підрозділам.

Реклама

Читайте також: У Києві затримали іноземця з кокаїном в животі: діставали майже добу (фото)

Раніше ми повідомляли, що: