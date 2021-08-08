Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У "Борисполі" затримали іноземця з підробленим паспортом, якого півроку розшукував Інтерпол

8 серпня 2021 18:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Громадянин Саудівської Аравії прилетів авіарейсом Ер-Ріяд-Київ

Під час проходження прикордонного контролю іноземцем на нього спрацювала база даних Інтерполу / Фото: колаж "Сьогодні"

Під час проходження прикордонного контролю іноземцем на нього спрацювала база даних Інтерполу / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 8 серпня, у аеропорту "Бориспіль" прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом іноземця. У нього знайшли ще і фальшивий паспорт.

Реклама

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

Що сталось?

"У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" затримали громадянина Саудівської Аравії. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерполу", - йдеться у повідомленні.

Іноземець прилетів авіарейсом Ер-Ріяд-Київ. Його розшукували правоохоронні органи Кувейту протягом півроку. Затриманим виявився громадянин 1991 року народження, він перебував у міжнародному розшуку для арешту та подальшої екстрадиції до Кувейту для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого статтями 45, 46, 126 та інші – розбій, викрадення людини.

В тренді
Знав про можливий замах. Нові подробиці смерті опозиціонера Шишова
За словами приятельки опозиціонера, він не поставився серйозно до інформації про те, що на нього готується замах. Фото: колаж "Сьогодні"

Наразі затриманого передали взаємодіючим підрозділам.

Реклама

Читайте також: У Києві затримали іноземця з кокаїном в животі: діставали майже добу (фото)

Раніше ми повідомляли, що:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту
Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту "Бориспіль" обслуговують віпівТранспорт
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)Надзвичайні події
В
В "Борисполі" посилять правила в'їзду до України. Для кого обов'язкова самоізоляціяТранспорт
Як і де пройти тест в аеропорту
Як і де пройти тест в аеропорту "Бориспіль": скільки це коштуєТранспорт
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)Транспорт
Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдери
Як змінився пасажиропотік у Київському метрополітені: станції лідери і аутсайдериТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти