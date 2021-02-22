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Чи працює "Спортмастер" у Києві: онлайн-трансляція

22 лютого, 10:04

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Російська торговельна мережа не закрилася

Російська торговельна мережа "Спортмастер", що потрапила під санкції РНБО України, продовжує роботу.

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Як повідомляє журналіст "Сьогодні" Олександр Марущак, магазини мережі виявилися відкритими і в понеділок, 22 лютого. Дивіться онлайн-трансляцію з магазину на проспекті Миколи Бажана, 4-А:

Нагадаємо, що 19 лютого секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій щодо 19 компаній, а також восьми фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян).

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Дивіться повний список компаній і людей, які потрапили під санкції.

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До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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Київ магазини РНБО санкції
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