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Работает ли "Спортмастер" в Киеве: онлайн-трансляция

22 февраля, 10:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Российская торговая сеть не закрылась

Российская торговая сеть "Спортмастер", попавшая под санкции СНБО Украины, продолжает работу.

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Как сообщает журналист "Сегодня" Александр Марущак, магазины сети оказались открытыми и в понедельник, 22 февраля. Смотрите онлайн-трансляцию с магазина на проспекте Николая Бажана, 4а:

Напомним, что 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении 19 компаний, а также восьми физлиц (трех граждан Украины и пятерых россиян).

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Смотрите полный список компаний и людей, которые попали под санкции.

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Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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Киев магазины СНБО санкции
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