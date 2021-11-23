Різкий ріст хворих та шанс вийти з "червоної" зони: все про ситуацію з СOVID-19 в Києві

За минулу добу в столиці зафіксували на 1200 більше випадків, ніж добою раніше

Шанси столиці вийти з "червоної зони" зростають попри те, що кількість хворих збільшилась. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на 23 листопада статистика коронавірусу значно погіршилася – за добу зафіксували 1631 новий випадкок. Попри це школярі повернулися з дистанційки за парти.

Детально про COVID-ситуацію в столиці – у матеріалі сайту "Сьогодні".

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Ситуація в Києві

Станом на ранок 23 листопада у Києві зафіксовано 1631 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 1273 випадки більше, ніж 22 листопада (358 випадків коронавірусу).

При цьому 35 людей померли, одужали – 1466.

Не змогли відкритись лише дві школи

Із 22 листопада столичні школи відкрилися для очного навчання для всіх школярів. До очного навчання повернулися 423 школи. У КМДА запевняють "це стало можливим завдяки реальному зниженню захворюваності серед дітей".

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Станом на 22 листопада не змогли відкритись лише дві школи в Солом’янському районі через проблеми з теплом: у першій сталась аварія на трубопроводі, а в другій, приміщення якої перебуває на балансі Міністерства освіти, з незрозумілих причин так і не ввімкнули опалення.

Ситуація стабілізується?

В КМДА запевняють, що ситуація у столиці стабілізувалась загалом – зменшується кількість важкохворих із показанням до госпіталізації, а також вивільняються місця в лікарнях із підключенням до кисню.

При цьому за даними МОЗ, рівень госпіталізації в Києві становить 62,8 при нормі менше 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій знизилась на 22,0%, а завантаженість ліжок з киснем в межах норми – 62,2% при нормі до 65%. Таким чином лише один показник відповідає червоній зоні карантину – рівень госпіталізацій.

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Шанси вийти з "червоної" зони

За словами Кличка, столиця найближчим часом може перейти до "помаранчевої" зони. На сьогодні заповненість лікарень трохи менша, ніж у попередні дні.

Водночас Кличко додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще залишається загрозливою. Влада сподівається, що й надалі цифри покращуватимуться, і в цьому допоможе вакцинація.

В Держспоживслужбі радять не поспішати з прогнозами

Голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що Київ найближчим часом не вийде із "червоної" зони карантину.

"Перехід Києва із "червоної" до "помаранчевої" зони надто рано розглядати. У Києві тривають усі карантинні заходи, лише дітей відправили до школи, до вузів", – сказав він.

Водночас, за його словами, ситуація у Києві стабілізувалася.

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