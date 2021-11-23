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Резкий рост больных и шанс выйти из красной зоны: все о ситуации с СOVID-19 в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
23 ноября, 10:41
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За минувшие сутки в столице зафиксировали на 1200 больше случаев, чем сутками ранее
Шансы столицы выйти из красной зоны растут, несмотря на то, что количество больных увеличилось.
Шансы столицы выйти из красной зоны растут, несмотря на то, что количество больных увеличилось. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве по состоянию на 23 ноября статистика коронавируса значительно ухудшилась – за сутки зафиксировали 1631 новый случай. Несмотря на это, школьники вернулись с дистанционки за парты.

Подробно о COVID-ситуации в столице – в материале сайта "Сегодня".

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Ситуация в Киеве

По состоянию на утро 23 ноября в Киеве зафиксировано 1631 новый случай коронавируса в сутки. Это на 1273 случая больше, чем 22 ноября (358 случаев коронавируса)

При этом 35 человек умерли, выздоровели – 1466.

Не смогли открыться только две школы

С 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения для всех школьников. К очной учебе вернулись 423 школы. В КГГА уверяют "это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей" .

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По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление.

Ситуация стабилизируется?

В КГГА уверяют, что ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду.

При этом, по данным Минздрава, уровень госпитализации в Киеве составляет 62,8 при норме менее 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций снизилась на 22,0%, а загруженность коек с кислородом в пределах нормы – 62,2% при норме до 65%. Таким образом только один показатель соответствует красной зоне карантина – уровень госпитализаций.

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Шансы выйти из красной зоны

По словам Кличко, столица в ближайшее время может перейти в оранжевую зону. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни.

В то же время Кличко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей. Власти надеются, что и дальше цифры будут улучшаться, и в этом поможет вакцинация.

В Госпотребслужбе советуют не спешить с прогнозами

Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев в ближайшее время не выйдет из красной зоны карантина.

"Переход Киева из красной в оранжевую зону слишком рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", – сказал он.

В то же время, по его словам, ситуация в Киеве стабилизировалась.

Раньше мы писали:

  • В Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, купивших поддельные сертификаты или имеющих настоящие, но прививки не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, будто прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

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