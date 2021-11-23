Резкий рост больных и шанс выйти из красной зоны: все о ситуации с СOVID-19 в Киеве

В Киеве по состоянию на 23 ноября статистика коронавируса значительно ухудшилась – за сутки зафиксировали 1631 новый случай. Несмотря на это, школьники вернулись с дистанционки за парты.
Подробно о COVID-ситуации в столице – в материале сайта "Сегодня".
Ситуация в Киеве
По состоянию на утро 23 ноября в Киеве зафиксировано 1631 новый случай коронавируса в сутки. Это на 1273 случая больше, чем 22 ноября (358 случаев коронавируса)
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При этом 35 человек умерли, выздоровели – 1466.
Не смогли открыться только две школы
С 22 ноября столичные школы открылись для очного обучения для всех школьников. К очной учебе вернулись 423 школы. В КГГА уверяют "это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей" .
По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе Министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление.
Ситуация стабилизируется?
В КГГА уверяют, что ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду.
При этом, по данным Минздрава, уровень госпитализации в Киеве составляет 62,8 при норме менее 60 на 100 тысяч населения. Динамика уровня госпитализаций снизилась на 22,0%, а загруженность коек с кислородом в пределах нормы – 62,2% при норме до 65%. Таким образом только один показатель соответствует красной зоне карантина – уровень госпитализаций.
Шансы выйти из красной зоны
По словам Кличко, столица в ближайшее время может перейти в оранжевую зону. На сегодняшний день заполненность больниц немного меньше, чем в предыдущие дни.
В то же время Кличко добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще остается угрожающей. Власти надеются, что и дальше цифры будут улучшаться, и в этом поможет вакцинация.
В Госпотребслужбе советуют не спешить с прогнозами
Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев в ближайшее время не выйдет из красной зоны карантина.
"Переход Киева из красной в оранжевую зону слишком рано рассматривать. В Киеве продолжаются все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", – сказал он.
В то же время, по его словам, ситуация в Киеве стабилизировалась.
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