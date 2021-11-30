Різке падіння температури: прогноз погоди у Києві на 30 листопада (карта)

Цього дня у Києві опадів не прогнозують

Температура у Києві не буде вищою, ніж 3 градуси тепла/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 30 листопада, у Києві прогнозують мінливу хмарність. Очікується холодна температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в столиці України опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Київ огорнув густий туман

Київ 28 листопада накрив густий туман. Він огорнув кожну вуличку міста, утримуючись протягом усього дня. У Мережі почали ділитися атмосферними фото столиці. Деякі користувачі показали, як виглядає столиця у тумані з висоти пташиного польоту.

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