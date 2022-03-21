Російські окупанти атакували торговий центр у Подільському районі Києва: з-під завалів дістали людину, є загиблі

У неділю, 20 березня, у Подільському районі Києва внаслідок ворожих обстрілів зайнялися торговий центр та автомобілі на парковці, що стояли неподалік.
Про це повідомляє ДСНС.
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"Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. На місці задіяно 8 одиниць пожежної техніки та 37 осіб особового складу", – йдеться у повідомленні.
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Ліквідація пожежі продовжується. З-під завалів рятувальники витягли людину, яка є загиблими.
Раніше стало відомо, що у Подільському районі Києва у неділю ввечері сталися вибухи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Друзі! Декілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, виходячи з інформації на даний момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів", – йдеться у повідомленні.
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