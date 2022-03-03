Вибухнуло прямо за спиною журналіста! Обстріли Києва потрапили в ефір американських ЗМІ (відео)

Окупанти продовжують обстрілювати столицю України

Світ продовжує фіксувати злочин РФ проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли Київ прямо під час ефіру іноземного журналіста у столиці. Позаду нього було видно спалахи вогню від ворожих снарядів.

Відповідне відео з'явилося у мережі.

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На кадрах видно, як просто під час включення в ефірі позаду американського журналіста CBS видно вибухи ворожих снарядів.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у ряді міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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