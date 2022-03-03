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Взорвалось прямо за спиной журналиста! Обстрелы Киева попали в эфир американских СМИ (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 04:33
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Оккупанты продолжают обстреливать столицу Украины
Мир продолжает фиксировать преступление РФ против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мир продолжает фиксировать преступление РФ против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупантыобстреляли Киевпрямо во время эфира иностранного журналиста в столице. Позади него виднелись вспышки огня от вражеских снарядов.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как прямо во время включения в эфире позади американского журналиста CBS видны взрывы вражеских снарядов.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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