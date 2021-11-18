З яскравою підсвіткою. У центрі Києва запустять найбільший годинник

На ремонт годинника відгукнулися 248 людей, які зібрали для ремонту механізму понад 202 тисячі гривень

Важливо було відновити годинник як символ відродження української науки / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва закінчують відновлення найбільшого механічного годинника у місті, що розташований на фасаді шостого поверху Інституту історії України НАНУ на вулиці Грушевського, 4.

Про це розповіла депутат Київради Ксенія Семенова у коментарі "Сьогодні".

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Розмір циферблата гігантів становить 2 метри. Цей годинник не працює вже 15 років. Будівля, де знаходиться годинник, була збудована у 1960-х роках. Тоді ж там встановили і годинник, який працював до кінця радянської епохи і в складні дев'яності, а в 2000-х механізм годинника почав "брехати" і зовсім зупинився.

Вона показала, як виглядають нові стрілки для оновленого годинника, опублікувавши його на своїй сторінці в соціальних мережах.

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Ідея відновити годинник

За словами Ксенії Семенової, ідея відновити годинник на Грушевського належить Роману Грищуку, народному депутату України. На свій день народження він закликав киян збирати кошти на ремонт годинника. А ще дуже важливо було відновити годинник як символ відродження української науки.

За справу взялися члени громадської організації "Зміни". За їхніми даними, на ремонт годинника відгукнулися 248 людей, які зібрали на ремонт механізму понад 202 тисячі гривень.

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"Ми хотіли, щоб цей годинник працював, а не стояв на місці. Це дуже символічно для киян та Києва. Ми вже тестували годинний механізм – все відмінно працює, а коли тільки зайнялися його ремонтом, то там навіть не було годинного механізму. Його довелося. купувати та встановлювати, також довелося замінити стрілки годинника, вони будуть з легкого матеріалу. Там були оригінальні важкі мідні стрілки. Їх передали на зберігання співробітникам інституту", – розповідає сайту "Сьогодні" депутат Київради Ксенія Семенова.

Коли запустять годинник

Дата урочистого відкриття годинника стане відома наступного тижня, на заходи хочуть запросити всіх, хто брав участь у зборі коштів. До речі, годинник буде обладнано яскравим художнім підсвічуванням, яке можна буде регулювати.

Надалі оновлений годинник обслуговуватимуть співробітники інституту, в якому вони знаходяться.

У Києві можна побачити унікальні годинники

Найяскравіший знаходяться на схилі біля Міжнародного центру культури та мистецтв на алеї Героїв Небесної Сотні.

Щороку годинник змінює своє вбрання, яке співробітники "Київзеленбуду" створюють із тисяч квітів. Прикрашали їх петриківським розписом, вишиванками, написом "Слава Україні".

Звіряємо час зі світом

Котра година в Мельбурні? А в Делі? А в Мехіко? Гуляючи центром міста, відповіді на ці питання можна знайти в одному місці – у Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22).

Не багато хто звертав увагу, що над головним входом до будівлі висить годинник, який показує час на різних континентах.

Казковий годинник біля замку

"Коли годинник проб'є дванадцять, карета знову стане гарбузом"... У центрі Києва є дивовижне місце, де живуть казки та постійно звучить дитячий сміх. Здогадалися? Це Київський театр ляльок (вул. Грушевського, 1-а), будівля якого виглядає як справжнісінький замок. По обидва боки біля центрального входу в театр розташувалися високі вежі із золотими півнями на "маківці" та з годинником з кожного боку. Кожен циферблат має діаметр понад метр і прикрашений кольоровою мозаїкою. Кожні чверть години лунають коротенькі мелодії.

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