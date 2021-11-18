Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" 💸 Тисяча Зеленського Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

З яскравою підсвіткою. У центрі Києва запустять найбільший годинник

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
18 листопада, 20:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На ремонт годинника відгукнулися 248 людей, які зібрали для ремонту механізму понад 202 тисячі гривень
Важливо було відновити годинник як символ відродження української науки
Важливо було відновити годинник як символ відродження української науки / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва закінчують відновлення найбільшого механічного годинника у місті, що розташований на фасаді шостого поверху Інституту історії України НАНУ на вулиці Грушевського, 4.

Про це розповіла депутат Київради Ксенія Семенова у коментарі "Сьогодні".

Реклама

Розмір циферблата гігантів становить 2 метри. Цей годинник не працює вже 15 років. Будівля, де знаходиться годинник, була збудована у 1960-х роках. Тоді ж там встановили і годинник, який працював до кінця радянської епохи і в складні дев'яності, а в 2000-х механізм годинника почав "брехати" і зовсім зупинився.

Вона показала, як виглядають нові стрілки для оновленого годинника, опублікувавши його на своїй сторінці в соціальних мережах.

Реклама

Ідея відновити годинник

За словами Ксенії Семенової, ідея відновити годинник на Грушевського належить Роману Грищуку, народному депутату України. На свій день народження він закликав киян збирати кошти на ремонт годинника. А ще дуже важливо було відновити годинник як символ відродження української науки.

За справу взялися члени громадської організації "Зміни". За їхніми даними, на ремонт годинника відгукнулися 248 людей, які зібрали на ремонт механізму понад 202 тисячі гривень.

Реклама


"Ми хотіли, щоб цей годинник працював, а не стояв на місці. Це дуже символічно для киян та Києва. Ми вже тестували годинний механізм – все відмінно працює, а коли тільки зайнялися його ремонтом, то там навіть не було годинного механізму. Його довелося. купувати та встановлювати, також довелося замінити стрілки годинника, вони будуть з легкого матеріалу. Там були оригінальні важкі мідні стрілки. Їх передали на зберігання співробітникам інституту", – розповідає сайту "Сьогодні" депутат Київради Ксенія Семенова.

Коли запустять годинник

Дата урочистого відкриття годинника стане відома наступного тижня, на заходи хочуть запросити всіх, хто брав участь у зборі коштів. До речі, годинник буде обладнано яскравим художнім підсвічуванням, яке можна буде регулювати.

Надалі оновлений годинник обслуговуватимуть співробітники інституту, в якому вони знаходяться.

У Києві можна побачити унікальні годинники

Найяскравіший знаходяться на схилі біля Міжнародного центру культури та мистецтв на алеї Героїв Небесної Сотні.

Щороку годинник змінює своє вбрання, яке співробітники "Київзеленбуду" створюють із тисяч квітів. Прикрашали їх петриківським розписом, вишиванками, написом "Слава Україні".

Звіряємо час зі світом

Котра година в Мельбурні? А в Делі? А в Мехіко? Гуляючи центром міста, відповіді на ці питання можна знайти в одному місці – у Головпоштамту (вул. Хрещатик, 22).

Не багато хто звертав увагу, що над головним входом до будівлі висить годинник, який показує час на різних континентах.

Казковий годинник біля замку

"Коли годинник проб'є дванадцять, карета знову стане гарбузом"... У центрі Києва є дивовижне місце, де живуть казки та постійно звучить дитячий сміх. Здогадалися? Це Київський театр ляльок (вул. Грушевського, 1-а), будівля якого виглядає як справжнісінький замок. По обидва боки біля центрального входу в театр розташувалися високі вежі із золотими півнями на "маківці" та з годинником з кожного боку. Кожен циферблат має діаметр понад метр і прикрашений кольоровою мозаїкою. Кожні чверть години лунають коротенькі мелодії.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 110

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.51

Російський рубль (₽)

0.3654

Євро (€)

30

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти